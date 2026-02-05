アイドルグループの日向坂46の宮地すみれが、5日発売の『週刊少年チャンピオン』10号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。【表紙カット】前回からイメチェン！20歳最初のソログラビアを披露した宮地すみれ日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」の選抜メンバーとして活躍中の宮地が、週チャン2度目の登場。前回より洗練されて少し大人になった姿に注目だ。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200