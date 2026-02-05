千葉県警船橋東署は２日、千葉県船橋市の会社が、自社の社長をかたる人物からのメールをきっかけに現金５０００万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。企業の役員になりすまして社員にメールを送り、金を振り込ませる「ビジネスメール詐欺」とみられる。発表によると、１月５日、会社の経理担当社員の業務用メールに、同社の社長を名乗る人物から、新プロジェクトに対応するためのＬＩＮＥグループ作成を指示するメ