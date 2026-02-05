サンワサプライ株式会社は、102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。リン酸鉄リチウムイオン電池による高い安全性と長寿命を実現し、アウトドアや災害時などの備えとして最適だ。本体充電中でも接続機器への給電が可能なパススルー充電機能を搭載している。■持ち運びしやすい軽量&コンパクト設計女性でも持ち運びしやすい、超軽量&コンパクト設計のバッテリー。保管に