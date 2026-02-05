来日２年目のサンドロ・ファビアン外野手（２７）とエレフリス・モンテロ内野手（２７）の助っ人コンビが５日、広島・日南キャンプで日南市産の地鶏の炭火焼きをＰＲを買って出た。実際に「炭火焼き」に挑戦したファビアンは「いらっしゃいませ〜」と流ちょうな日本語な披露しながら、陽気な表情で、手先も器用に地鶏を調理してみせた。日南地鶏は地元特産品「みやざき地頭鶏（じとっこ）」の愛称で親しまれ、キャンプ地の食