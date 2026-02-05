ドジャースのベテランで今シーズンでの引退を公言しているミゲル・ロハス内野手（３６）が、ヤンキースのジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）との?確執?について口を開いた。マーリンズ時代にクラブハウスで起きたトラブルについてポッドキャスト「ファウルテリトリー」の中で「みんなに好かれるとは思っていないし、僕自身もみんなを好きというわけではない。でも、だからと言ってクラブハウスで起きたことを外でみんなに