愛知県は5日、外部の有識者などを交えた公衆浴場入浴料金会議を開き、現在530円としている12歳以上の料金の上限を、4月から550円に引き上げることを決めました。12歳未満も、6歳以上は現在の180円から200円に引き上げます。水道料金の値上げや人件費などの高騰を受けて、銭湯の組合から要望があったとしていて、引き上げは2年連続です。一方、県内の銭湯の数はこの10年で半分ほどに減っています。