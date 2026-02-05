高松北警察署 高松北署は5日、さぬき市鴨庄のパート従業員の男（43）を性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男は2025年12月16日午前4時49分ごろから5時13分ごろまでの間、勤務する高松市のコンビニエンスストアの従業員用の更衣室にスマートフォンを設置し、従業員の20代の女性の動画を撮影した疑いです。1月13日、店側から「従業員が盗撮したことが分かった」と通報があり、警察が捜査。