高松北署 高松北署は5日、大阪府河内長野市の無職の男（45）を横領の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は2024年6月、高松市の30代の知人男性から借りていた時価100万円相当のベースギター1本を楽器の買取販売業者に20万円で売却した疑いです。 男は2020年8月ごろからこのベースギターを男性から借りていて、男性の関係者が「返してくれない」と2025年12月に高松北署に被害届を出しまし