アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/05営業日時点＝ 上海重油 1.4％ 大連とうもろこし 0.22％ 上海異形鉄筋 -0.41％ 上海ゴム -0.61％ 大連ポリエチレン -1.14％ 上海銅 -2.3％ ＊数値は前日比％