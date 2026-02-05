歌舞伎界で最も古い芝居小屋「中村座」に由来する「中村屋」が、相次ぐ災難に見舞われている。＊＊＊【実際の写真】顔面は異常に腫れ上がり、全身にアザが…中村屋の歌舞伎俳優に「凄絶DV」を受けた妻「国宝」を地で行く有望株「1月18日、浅草で泥酔して飲食店の出入り口ドアを蹴破ったとして、中村鶴松（30）が建造物損壊容疑で現行犯逮捕されましたね」とはスポーツ紙デスク。鶴松は2月に歌舞伎座公演「猿若祭二月大歌舞