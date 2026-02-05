2月4日、高知県土佐町でフォークリフトが林道から転落する事故があり、運転していた80代の男性が死亡しました。警察によりますと4日午後3時20分頃、土佐郡土佐町大渕の林道で、上り坂を上がっていたフォークリフトが急に後ろに下がり、林道から約1メートル下の畑に転落する事故がありました。この事故でフォークリフトを運転していた近くに住む農業・澤田泰年さん（87）が首の骨を折って心肺停止の状態と