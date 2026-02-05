大相撲の佐渡ケ嶽部屋に入門する静岡市立長田南中の芳野竜汰（３年）が５日、師匠となる佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）とともに同校で会見。「不安しかないけれど（角界で）やっていこうと決めた。まずは２０歳くらいで関取になれるように頑張りたい」と、緊張した表情で話した。相撲を始めたのは川原小２年から。中１の夏に焼津市内で開かれたイベントで親方と知り合って部屋の稽古に参加するようになり、昨年１１月に角界入