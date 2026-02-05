◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）昨年のポインセチアＳ２着などがあるワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が２月５日、招待を受諾したことが分かった。同馬は次戦にサウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）を予定しており、現在は遠征中。そのまま転戦する可能性が高い。このレースは２０２４年のフォーエバーヤ