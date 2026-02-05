Ｊリーグは５日、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）と共同で、Ｊクラブ所属の強化部門責任者・担当者（およびプロサッカークラブの運営・強化に関心がある人物）を対象とした「スポーティングダイレクター（ＳＤ）プログラム」を３月から開催すると発表した。＊＊＊日本のＳＤが世界基準のフットボールマネジメントスキルを“ＤＮＡ”として取り入れ、各クラブにおける中長期的なフットボール戦略の構築から実行までを、よ