お笑い芸人のレイザーラモンRG（51）が5日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。人気芸人同士のもめ事について語った。RGが「今1番ホット」と紹介したのは、ちょんまげラーメンきむとパンクブーブー佐藤哲夫のバトル。「きむ対哲夫さんのバトルが、きのう上がりました。ナダル、ネルソンズ青山、きむが人間成長ラジオっていうのをやってて。半年前ぐらいに、哲夫さんに物申すみたいなの