ヤマハ（本社・静岡県浜松市）は4日、ゴルフ用品事業から撤退すると発表した。ゴルフ用品の国内販売店の出荷は今年6月をもって終了する予定。撤退理由として、海外ブランドとの競争激化や為替変動や原材料費上昇による収益構造の悪化、ゴルフ人口の減少によって事業環境の厳しさが増し、中長期的な成長を見通すことが困難と判断したとしている。また、同時に公表した2026年3月期の通期業績予想は、為替レートの上振れなどを反