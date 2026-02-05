東京・世田谷区の高齢夫婦が住む家で火事があり、男性の遺体が見つかりました。世田谷区経堂で5日午前10時前、「1階と2階から煙が出ている」と通報がありました。2階建ての一軒家から火が出たとみられ、火は1時間半ほどで消し止められましたが、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。警視庁によりますと、この家には高齢の夫婦が住んでいて、夫と連絡が取れていないということです。現場は小田急線の経堂駅から約300メートル