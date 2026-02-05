未明の県道で、車と衝突したトラックが道路脇の空き家に突っ込みました。運転手の女性が軽傷です。5日午前0時半前、長野市の県道で直進していたトラックと左から来た車が衝突し、はずみでトラックが道路脇の住宅に突っ込みました。トラックを運転していたのは40代の女性で、軽傷だということです。住宅は空き家で中に人はいませんでした。県道は見通しのいい直線で、警察が原因を調べています。