新潟県では、８日頃は大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。５日午後４時３０分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。気象台によりますと日本付近は、８日頃は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３９℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため県内は、８日頃は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場