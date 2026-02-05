瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。5日夜も晴れるところが多いでしょう。 6日は寒気や湿った空気の影響で雲が広がる見込みです。岡山県北部では昼前から雪や雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で3度、津山で1度、高松で5度の予想です。5日朝よりも3度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で14度、津山で11度でしょう。5日と同じくらいかやや低い気温になります。岡山県北部では