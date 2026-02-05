今月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙。投票日当日は天候が悪く、投票箱を船で運べないおそれがあるとして、岡山市東区の犬島では、きょう（5日）、繰り上げで投票が行なわれました。 【画像を見る】有権者29人瀬戸内海に浮かぶ「犬島」はどんなところ？ （島の有権者）「90歳過ぎ、92か93になる。ここへ3歳くらいの時にきてずっといた」「（今までに選挙が早くなったことは）ないな。初めてじゃ」 有権者29人の犬島異