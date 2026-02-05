（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は4日、日本を拠点に活動する台湾系事業家らでつくる日本台湾商会聯合総会（日本台湾商工会議所）の訪問団と台北市の行政院庁舎で面会した。日本の衆議院選挙が間もなく投開票されることに言及し、今後の日本がより安定し、安全で繁栄するとともに、台湾と手を取り合い、インド太平洋地域の平和と安全においてより多くの責任を共に担っていけるよう期待を寄せた。卓氏は、高