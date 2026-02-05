（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）と大手旅行会社のライオントラベル（雄獅旅遊）が共同で運営する観光列車「山嵐号」が、4月3日からこれまでとは異なる台南（南部）―彰化（中部）間で新たに運転される。沿線の歴史や文化に触れながら、地元の食材を使った食事を楽しめる。4日には一部区間で試験運転が行われた。山嵐号は2025年4月に東部幹線での運行が始められた。今後新たな区間で運行することで、中部と南部の鉄道観光や、沿線都