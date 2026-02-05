アメリカを代表する俳優の一人ジョージ・クルーニーは、大ヒット医療ドラマ『ER 緊急救命室』で一躍スターダムにのし上がった。シーズン1から出演していた彼は、5シーズンに渡り人気シリーズにレギュラー出演したが、難解な医療用語のセリフをどのように乗り切っていたのか、その“賢い”方法を明らかにした。