Apple Original Films最新作、ジョナ・ヒル監督脚本＆キアヌ・リーブス主演で贈るダークコメディ『アウトカム』が、4月10日（金）よりApple TVにて、世界同時配信開始することが決定！現地時間2月3日（火）、カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、ついに本作のファーストルックが初公開された！