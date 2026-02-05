楢粼正剛氏が豪華絢爛な集合写真を公開した。かつて日本代表のゴールを守り、現在は古巣である名古屋グランパスのGKコーチを務める楢粼氏は、２月２日にインスタグラムを更新。「２日間にわたり、ジュビロとトレーニングマッチ。ピッチでまた会えるのも刺激的！」と綴り、自軍のGKシュミット・ダニエル、ジュビロ磐田のGK川島永嗣とGKコーチの川口能活氏との４ショットをアップした。 いずれも日本代表で活