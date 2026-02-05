5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万440枚だった。うちコールの出来高が5279枚と、プットの5161枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の699枚（73円安135円）。プットの出来高トップは5万円の517枚（67円高285円）だった。 コールプット 出来高