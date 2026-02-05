5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2164枚と、コールの1105枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の446枚（205円高1655円）。コールの出来高トップは5万9000円の349枚（115円安395円）だった。 コールプット 出