5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は144枚だった。うちプットの出来高が123枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の28枚（780円）。コールの出来高トップは5万5000円の19枚（255円安1800円）だった。 コールプット 出来高前日比