カナミックネットワーク [東証Ｐ] が2月5日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の4.6億円に伸び、10-3月期(上期)計画の9億円に対する進捗率は51.3％に達し、5年平均の46.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の27.9％→31.1％に上昇した。 株探ニュース