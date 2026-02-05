エーアンドエーマテリアル [東証Ｓ] が2月5日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.5％減の9.4億円に減り、通期計画の24億円に対する進捗率は39.3％にとどまり、5年平均の51.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の14.5億円に急拡大する計算