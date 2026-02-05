世界の歌姫テイラー・スウィフトの婚約者、NFLチーフスのスター選手トラビス・ケルシーが放った一言が話題を呼んでいる。ポッドキャスト番組の収録中、座っていた椅子が壊れるアクシデントが発生。その際、思わず「テイラーに殺されるよ」とポツリ。テイラーが大事にしていた椅子だったようで、一瞬真顔に戻る様子がファンの笑いを誘っている。 ■大笑いした瞬間に「バキッ」 トラビスは先