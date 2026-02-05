中国メディアの毎日経済新聞は4日、任天堂の株価が大幅に急落したと報じた。記事は、「日本の株式市場で大手ゲーム会社の任天堂の株価が急落し、取引中の下落率は一時12％を超え、18カ月ぶりの下落幅となった。終値でも下落率は約11％に達し、時価総額は1日で1兆4400億円減少したことになる」と伝えた。その上で、「このほど発表された決算では、2025年第4四半期の売上高は8063億円で前年同期比86％増となったが、市場予想の8477億