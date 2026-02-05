レンブラントの素描「Young Lion Resting」が、米ニューヨークのサザビーズで2月4日に行われたマスターズウイークで1270万ユーロで落札されました。 レンブラントのライオンの素描は6点しか現存していません。今回落札された作品は1638〜42年ごろに制作されたもので、ライデン・コレクションが2005年に購入しました。 残りの5点のうち2点は大英博物館に、3点はルーブル美術館、アムステルダム国立美術館、ロッテルダムのボイマンス