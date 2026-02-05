お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：24※通常は後9：00）が、7日に放送される。アンコール放送となる今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』で、長年1台の車を愛し続けたことによって、走行距離が地球数周分となったオーナーが集合する。【写真】全然色あせないかっこよさ