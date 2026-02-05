アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』（6日公開）の新作パートから場面写真3点が公開された。あわせて、各界著名人“熱烈ミルサブファン”からのコメントが到着した。【画像】表情豊か！『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』新作パート場面カット新場面写真では、劇場版から登場する新キャラクターのアサミ（CV.小野賢章）とハガ（CV.ロバート・ウォーターマン）