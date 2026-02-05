ミラノ・コルティナオリンピック™は6日の開会式を前にすでにアイスホッケーやカーリングなどの競技がスタート。チームJAPANの先陣を切るのはスノーボード男子ビッグエアの面々。日本からは初の五輪に挑む木俣椋真（23・YAMAZEN）、木村葵来（21・ムラサキスポーツ）、荻原大翔（20・TOKIOインカラミ）、長谷川帝勝（20・TOKIOインカラミ）の4選手が出場する。※現地で練習する日本代表【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コ