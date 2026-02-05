コンビニがZ世代の女子大生たちとコラボした新しいサービスを開始しました。一体、どんなサービスなのでしょうか?記者「食べ物や飲み物など、一見普通のコンビニですが、店内の奥には見慣れないカーテンがあります」これはセブン−イレブンが去年の年末から設置した無料のパウダースペース。畳半分ほどの空間には、明るさを調整できる大きな鏡。そして、ストレートと巻き髪両方に対応した有料のヘアアイロンを完備。実はこれ、仕掛