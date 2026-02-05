熊本県玉名市の春を彩る盆梅展が、今日（5日）から始まりました。 【写真を見る】ほのかな甘い香り、目の前には盆梅と寺院九州一円から44鉢が集まる玉名盆梅展 玉名市の蓮華院誕生寺奥之院で始まった盆梅展は、今年で22回目です。 九州一円の愛好家などから集められた盆梅は、10品種以上、44の鉢が境内などに並べられています。 中でも樹齢150年から200年になる盆梅は、大きなもので高さ1ｍを超えています。 迫力ある幹の