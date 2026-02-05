インフルエンザに注意 1月26日(月)～2月1日(日)の熊本県内の、インフルエンザの感染報告は2292人で、前の週（1292人）の1.77倍に増えています。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 またインフルエンザにより学級・学年閉鎖した学校数が3週連続で増加しています。 熊本県は、定期的な換気や手洗い、マスク着用を含む咳エチケットなどの、基本的な感染予防を徹底するよう呼びかけています。