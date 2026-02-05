トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が2028年のハイブリッド車（HV）の世界生産台数を670万台規模と想定していることが5日、分かった。好調なHV需要を受け、26年計画に比べ約3割増やす。世界的な電気自動車（EV）市場の減速や、欧米のEV推進策縮小も踏まえたとみられる。米国を中心にHV向けエンジンや部品の工場に投資する。主要な部品メーカーに通知した。670万台にはプラグインハイブリッド車（PHV）を含む。ガソリン車やEVを含む2