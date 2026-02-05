１０日に行われる秋田県大仙市の伝統行事「刈和野の大綱引き」の綱作りに６５歳の佐々木徳次さん（大仙市大曲飯田町）が初挑戦した。仕事を完全引退してから綱作りに挑戦する人は珍しく、担い手不足が課題となる中、地域の伝統行事の継承に貢献している。（夏目拓真）祭りの準備作業が大詰めを迎えた１月３１日、出来上がった大綱を披露する「綱飾り」に参加した。長さ約５０メートルまで編まれた大綱はクレーンでつり上げられ