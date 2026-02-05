「距離近いって！」。かわいい彼女とイケメン彼氏がカラオケルームでイチャイチャ…彼女いないチームの『今日好き』男子たちから文句が止まらない一幕があった。【映像】可愛い彼女とカラオケする様子ABEMAにて2月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#41では、「きんご、謙虚になる。」と題したコーナーの後半戦が展開された。常に自信満々で負けず嫌