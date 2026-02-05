2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、ソフトバンク・周東佑京について言及した。坂口氏は「彼の足、守備もそうですし、チームのラインナップに毎試合いて欲しいと思うので、無理せず、打撃も年々ちゃんと成長と言いますか、良くなってきている」と評価し、「今年も打撃にいろんな最新技術を使いながら向上心を持ってやっているので、彼は3割を打って、出塁率が高けれ