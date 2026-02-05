Photo : 中川真知子 2025年4月18日の記事を編集して再掲載しています。フィットネストラッカーやスマートウォッチを使っている中で、スマートリングにも興味が出てきました。指につけるだけだから好きな時計を楽しめるし、ファッション感覚で健康や睡眠をトラッキングできる気軽さも魅力。あと、常にコンディションを数値で可視化されないことに価値を見出せるのかどうかも気になっていまし