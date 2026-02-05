【モデルプレス＝2026/02/05】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣（25）が「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（1月10日開催＠ツインメッセ静岡）に出演し、舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。2025年を全力で駆け抜け、ハードな日々さえも「アイドルになれて良かった」と振り返る彼女。かつての自信のなさを「ポジティブな言霊」へと昇華させた変化の軌跡と、まっさらな心で語る「幸せ」を聞くことができた