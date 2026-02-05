平和主義者の猫社会 本来の猫は、積極的な争いを好まない平和主義者です。しかし、そんな猫たちが真剣に戦うシーンがあります。その多くが、「縄張りを守るため」とオス猫が「交尾相手のメス猫をライバルに取られないため」という理由からです。 猫の縄張りは、単に安心して過ごせる場所というだけではなく、食料（獲物）の狩場でもあります。そのため、侵入者はライバルや自分を襲う敵とみなされ、必死に抗戦する