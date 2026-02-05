筆者のエピソードです。高齢者の入居する施設には、さまざまな事情を抱えた利用者の方がいます。介護職員は一人ひとりの状況を踏まえたうえで対応していますが、面会のご家族にはなかなか伝わらない『危険』も存在しているのです。 優しいご家族 私が特別養護老人ホームに勤務していた時のことです。担当していたのは、認知症専門のフロア。50名ほどの利用者の中には、ご家族との関係が良くない人も多かった一方、