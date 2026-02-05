小説「時の家」（講談社）が第174回芥川賞を受賞した、兵庫県明石市在住の作家・鳥山まことさんが、このほどラジオ関西の番組に出演。受賞の瞬間を振り返るとともに、自身の創作スタイルや、近年話題となっているAIとの向き合い方についても語った。鳥山まことさん（写真：ラジオ関西『谷五郎の笑って暮らそう』）受賞の知らせは、選考会当日に突然届いたという。通常より長引いた選考を待つ間、「落ちたのではないか」とさま