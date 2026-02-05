俳優のエディ・マーフィの息子エリック・マーフィ（36）と、俳優で映画監督のマーティン・ローレンスの娘ジャスミン・ローレンス（30）が、第1子を授かったことを発表した。昨年5月に結婚した2人は、2日にインスタグラムで妊娠を報告している。 【写真】オフショルドレスに身を包んだジャスミンお腹に頭を寄せるエリック 投稿されたモノクロ写真では、エリックがオフショルダーのドレ